Pisa, incendio Monte Serra: situazione “sotto controllo”

“La situazione e’ sotto controllo anche se ancora ci sono dei focolai. L’incendio e’ stato contenuto grazie a tutto il sistema regionale antincendio, i vigili del fuoco, i volontari e il grande sforzo del comune di Calci che e’ quello piu’ colpito“: lo ha dichiarato il sindaco di Pisa Michele Conti, in merito alla situazione degli incendi sul Monte Serra, nel Pisano. “Ci auguriamo in giornata che l’evento volga al termine“. “I problemi verranno dopo perche’ l’incendio e’ molto esteso anche in parti alti nella montagna e quindi alla prima pioggia le problematiche di dissesto idrogeologico non saranno indifferenti“.