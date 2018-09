Pisa, incendio Monte Serra: bruciati circa “1000 ettari, attivi due fronti di fuoco”

“Da una prima ricognizione la stima della superficie bruciata e’ di circa 1000 ettari. In questo momento sono ancora attivi due fronti di fuoco, verso Vicopisano e Buti“: ha dichiarato il presidente della Regione Enrico Rossi, presente anche oggi nelle località del Monte Serra colpite dagli incendi. Il governatore ha sottolineato che “al momento a Calci sono 300 le persone costrette ad uscire dalle proprie abitazioni, di cui 30 ospitate in alberghi ma, nel primo pomeriggio, non essendo prevista la proroga dell’ordinanza di evacuazione dovrebbero rientrare nelle proprie abitazioni“. “Nel territorio di Calci, come ci e’ stato comunicato dal sindaco, purtroppo ci sono alcuni casi, isolati, di immobili bruciati“. A Vicopisano “le persone evacuate sono circa 500, di cui 200 in grado di rientrare in casa gia’ da stasera. Degli altri solo una decina dovra’ essere alloggiata in albergo. Nel frattempo si dovra’ capire che danni hanno avuto le case e quindi se e quando possono rientrare“. “Sul fronte del meteo le previsioni valide fino alle 17 segnalano venti in attenuazione con tendenza a ruotare piu’ a est che a nord-est e quindi in modo favorevole rispetto all’evoluzione dei due Incendi“.