Pisa, incendio Monte Serra: 5 sospettati per i roghi

Sarebbero 5 i sospettati per l’incendio che dalla serata di lunedì sta divampando sul Monte Serra, nel Pisano: si tratterebbe di persone note alle forze dell’ordine. Sarebbe stato individuato anche il luogo da cui è partito l’incendio: si tratta di una zona molto vicina al punto da cui giorni fa è partito un analogo rogo, domato in poco tempo. I carabinieri della forestale hanno acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona in cui sono stati trovati gli inneschi e da cui potrebbero emergere elementi utili alle indagini.