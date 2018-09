Pisa, incendio Monte Serra: un “disastro ambientale, ora ripristiniamo i danni”

“Dopo una grande capacità di intervento da parte della Protezione civile, adesso si tratta di mettersi al lavoro per ripristinare i danni di quello che è stato un vero e proprio disastro ambientale“: lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, che questa mattina ha sorvolato l’area del Monte Serra, nel Pisano, devastata dall’incendio divampato lunedì sera. Rossi ha ribadito “la grande capacità di intervento da parte della Protezione civile regionale e l”altissima efficienza dimostrata dalle squadre regionali: tutte le operazioni di spegnimento sono state dirette dall’organizzazione regionale Antincendio boschivo, come disposto dalla legge che ci attribuisce in ogni circostanza su questa materia la previsione, la prevenzione e lotta attiva degli incendi“.