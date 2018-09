Pisa, incendio Monte Serra: oggi si potrebbe “uscire dalla situazione di emergenza”

“Non voglio fare previsioni troppo ottimistiche ma penso che se nella giornata di oggi si lavorera’ come in quella di ieri si possa pensare di uscire dalla situazione di emergenza“: lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, alla trasmissione Non Stop News su Rtl 102.5. “Ci sono quattro Canadair ancora nell’aeroporto di Pisa, bisogna capire se si sono alzati e stanno proseguendo l’opera di spegnimento. Il vento e’ calato e secondo le previsioni sara’ meno forte. Stanotte i venti sono stati fortissimi con punte di velocita’ fino a 50 km orari“.