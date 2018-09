Pisa, incendio Monte Serra: possibili altre evacuazioni

L’incendio che sta imperversando dalla serata di ieri sul Monte Serra, nel Pisano, è in fase di contenimento ma si teme una ripresa delle fiamme nel punto iniziale del rogo: lo segnala la Protezione civile regionale secondo cui una seconda criticità riguarda ora l’area al confine tra Calci e Vicopisano, dove le squadre di operatori stanno cercando di contenere le fiamme, che minacciano alcune case sparse sul lato di Vicopisano. Sono state allertate per una possibile evacuazione in serata altre 300 persone, nel comune di Vicopisano.