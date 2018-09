Pisa, incendio sul Monte Serra: fiamme alte a Vicopisano

L’incendio del Monte Serra, nel Pisa, è spento in quasi tutta l’area colpita (Comune di Calci) salvo nella zona di Lugnano, nel Comune di Vicopisano, dove si registra in queste ore una ripresa sul crinale, sopra la località Noce: le fiamme sono alte.

Sul posto vigili del fuoco e protezione civile, e sono stati attivati i mezzi aerei.

Il Comune rassicura i cittadini, precisando che per il focolaio di Lugnano “la situazione è sotto controllo” e confermando che “le scuole di ogni ordine e grado sono aperte su tutto il territorio comunale“.

Da questa mattina è rientrato regolarmente in funzione l’aeroporto di Pisa che martedì pomeriggio e ieri era stato chiuso per non ostacolare le operazioni di soccorso dall’alto.