Pisa, incendio in deposito di rifiuti speciali: nessun pericolo per popolazione

Intervento dei vigili del fuoco per un incendio divampato ieri sera in un deposito di rifiuti speciali dell’azienda Waste Recycling di Santa Croce sull’Arno (Pisa): le fiamme sono state domate in poche ore e i danni sono stati contenuti.

Sul posto anche i tecnici di Arpat e Asl per valutare eventuali conseguenze ambientali e per la salute pubblica.

L’azienda Waste Recycling ha reso noto che “il rogo non ha prodotto fumi o esalazioni pericolose per la salute pubblica” e che “le fiamme sono state innescate da una scintilla incandescente dopo i lavori di triturazione dei rifiuti stoccati nel deposito, ovvero materie plastiche e imballaggi“.