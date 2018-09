Ponti a rischio in Italia: su facebook il gruppo aperto a tutti per le segnalazioni di pericolo

E’ online su Facebook un nuovo gruppo pubblico “Ponti a rischio in Italia“, creato da MeteoWeb e gestito dal geologo Giampiero Petrucci ricorda, per essere a seguito della tragedia di Genova un punto d’incontro per tutti i cittadini preoccupati per la condizione delle infrastrutture nel loro territorio. Ognuno può presentare e segnalare il caso di un’opera a rischio o comunque visibilmente danneggiata (crepe, fessurazioni, crolli di calcestruzzo, ferri di armatura a vista, ecc.) tramite foto e descrizione del luogo in cui si trovano i danneggiamenti. In questo modo, presentando e discutendo il caso, proveremo a sensibilizzare le autorità competenti affinché possano essere sollecitate al riguardo della sicurezza dei trasporti e dei cittadini.

Si raccomanda di descrivere esattamente l’ubicazione dell’opera interessata dal degrado del calcestruzzo. Non sono ammessi post polemici, aggressivi, violenti, denigratori, offensivi riguardo ai gestori delle infrastrutture: questa pagina è uno spazio di presentazione, non altro.