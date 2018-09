Previsioni meteo, ecco la tendenza stagionale per l’autunno: circolazione umida e instabile atlantica con stagione piuttosto piovosa

La redazione di MeteoWeb è al vaglio dei primi dati grossolani in riferimento al prossimo AUTUNNO. Si tratta di dati che prendono in considerazione l’andamento termico oceanico, sue possibili evoluzioni elaborate dai modelli stagionali, nonché l’andamento termico-barico pregresso a scala emisferica.

Da essi evinciamo un tendenziale, per il prossimo AUTUNNO, contrassegnato da una spiccata dinamicità barica su Centro Ovest Europa.

I settori occidentali del continente appaiono interessati, in prevalenza, da una costante circolazione depressionaria con perno sul Golfo di Biscaglia e tra aree meridionali del Regno Unito, Ovest Francia e Nord Penisola Iberica.

Una depressione semipermanente d’Islanda che, quindi, complice una collocazione frequente di figure anticicloniche su area scandinava, ma con buona propagazione fino ai settori groenlandesi e nordatlantici, finirebbe con lo spostare decisamente più a Sud il suo baricentro d’azione.

Viene da sé che, in questa configurazione barica di massima, il Mediterraneo centro-occidentale si esporrebbe, con buona assiduità, all’azione delle perturbazioni oceaniche.

In un contesto di circolazione mediamente occidentale, più spesso sudoccidentale, tutta la nostra penisola vedrebbe un tempo spesso instabile, talvolta perturbato, anche se fisiologiche fasi di maggiore stabilità non mancherebbero.

Volendo andare più nel dettaglio, il tipo di circolazione supposto dà indicazioni per piogge più forti e ricorrenti sul Nord Italia e sul medio e alto Tirreno. Rischio anche di nubifragi specie sulle coste liguri, su Alpi e Prealpi, soprattutto settori esposti a Sud, e abbondanti nevicate a quote medie sul crinale alpino.

Piogge abbastanza ricorrenti anche sul basso Tirreno, seppure in misura leggermente minore rispetto ai settori appena menzionati. Piogge spesso anche sul medio e basso Adriatico, ma qui in forma un po’ più irregolare.

Andamento termico atteso nella media stagionale nel complesso, salvo qualche anomalia negativa temporanea al Nord e Toscana, magari maggiori fasi con surplus termico sul medio e basso Adriatico.

Si tratta di prime prospettive per il prossimo Autunno che vanno integrate con altre, via via più complete e affidabili, che periodicamente pubblicheremo nelle apposite rubriche stagionali di MeteoWeb.