Previsioni Meteo Lombardia: da domani sereno e temperature in aumento

“Un flusso in quota dai quadranti occidentali, progressivamente più stabile, porta sulla regione tempo prevalentemente soleggiato: oggi qualche nube e possibili rovesci pomeridiani sui rilievi, domani a tratti velato con precipitazioni poco probabili, lunedì flusso da nord con temperature in aumento e qualche rovescio sui rilievi orientali. Martedì e mercoledì sereno e asciutto grazie all’espansione di un temporaneo promontorio anticiclonico sul Mediterraneo, già in cedimento giovedì con tempo in peggioramento“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.