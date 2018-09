Previsioni Meteo Lombardia: domani possibili piogge e temperature in calo

“Oggi e per i prossimi giorni condizioni lievemente instabili per il transito di una saccatura, che favorirà precipitazioni diffuse sull’arco alpino e prealpino per la giornata odierna, in discesa anche sulla fascia di pianura nella giornata di domani, con lieve calo dei valori massimi di temperatura“: lo si legge nel bollettino di Arpa Lombardia. “Per il fine settimana condizioni meteo in graduale miglioramento sebbene ancora caratterizzate da debole variabilità con possibili precipitazioni a interessare prevalentemente la parte settentrionale della regione specie nella giornata di domenica.”