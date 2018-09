Previsioni meteo: passata temporalesca giovedì al Nord, venerdì anche al Centro

Giornata più tranquilla, questa odierna, su gran parte della penisola, quasi al netto anche di temporali localizzati che in questi ultimi giorni hanno comunque caratterizzato alcune aree centro settentrionali. Semmai qualche locale disturbo sui settori alpini e occasionalmente in Appennino centrale.

Pausa transitoria, tuttavia, per il Centro Nord poiché, già da domani, arriveranno correnti umide occidentali che porteranno prima nubi e piogge sulle regioni del Nord, poi in estensione a gran parte del Centro, entro venerdì.

A essere interessati per prima, domattina, il Centro Nord Piemonte e le Alpi di Nordest con prime nubi e piogge o temporali sparsi. Fenomeni in intensificazione in giornata sul Piemonte, sul Trentino Alto Adige, Nord Veneto, Friuli e, specie verso la sera, rovesci e temporali in estensione alla Lombardia e resto del Veneto, localmente anche su Emilia e Liguria. Possibili temporali anche localmente forti tra Piemonte, Lombardia, su Alpi orientali e Veneto.

Ancora buono mediamente domani al Centro con schiarite soleggiate prevalenti o solo qualche addensamento in Toscana e su aree adriatiche, ma con scarsi fenomeni associati. Sole e caldo al Sud.

Per venerdì, le correnti instabili occidentali si intensificheranno, raggiungendo via via anche gran parte delle regioni centrali. Nubi e piogge sparse al mattino tra Toscana, Umbria, Marche, localmente Nord Lazio e Nord Abruzzo, meglio altrove.

In giornata l’instabilità si farà più accesa tra Marche e Umbria, con rovesci e temporali diffusi. Qualche rovescio o temporale anche su aree interne laziali, toscane e su Abruzzo, ma qui in forma più irregolare. Meglio sulle coste tirreniche e su Molise, Sardegna, con nubi irregolari in transito, ma scarsi fenomeni o deboli localizzati, e schiarite prevalenti.

Bello al Sud con sole prevalente e più caldo ovunque.