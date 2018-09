Benzina, diesel e gpl: prezzi ancora fermi sulla rete carburanti

Sulla rete carburanti nazionale, per il 6° giorno di fila non si registrano interventi sui prezzi raccomandati da parte delle compagnie.

Secondo le elaborazioni di Quotidiano Energia e Staffetta Quotidiana sull’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,645 euro/litro mentre quello del diesel è a 1,520 euro/litro. Il Gpl si attesta a 0,666 euro/litro e il metano a 0,965 euro/kg.