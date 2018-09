“Bisogna dare risposte uniformi e tempestive ai cittadini e per questo e’ necessario un modello standard di linee guida ed interventi da tenere in considerazione per la fase emergenziale del dopo evento sismico e non solo“: lo ha dichiarato Angelo Borrelli, capo della Protezione civile, oggi all’Università degli studi di Perugia in occasione della presentazione del nuovo progetto di ricerca delle linee guida per interventi temporanei post sismici in ambito regionale e nazionale.