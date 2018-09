Ragazzina autistica scomparsa nel Bresciano: proseguono ricerche, caccia sospesa

Nel Bresciano proseguono le ricerche della 12enne autistica di origini bengalesi dispersa nei boschi di Serle dal 19 luglio scorso durante una gita. L’amministrazione comunale ha chiesto per questa domenica di sospendere la caccia nelle zone di ricerche, dopo che alcuni soccorritori sono stati raggiunti da pallini esplosi da cacciatori.

Inoltre, nella giornata di ieri, qualcuno avrebbe sparato a un drone dei vigili del fuoco in zona Monte Falena di Botticino.

Le ricerche di Iuschra proseguiranno per una settimana su disposizione della Procura di Brescia.