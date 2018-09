TV, Rai2: con “Sereno Variabile Estate” viaggio a Modigliana, in Romagna

Nuova tappa della lunga maratona di Sereno Variabile Estate nella puntata in onda domenica 2 settembre alle 13.45 su Rai2.

Guidati dall’instancabile Osvaldo Bevilacqua viaggeremo alla volta di Modigliana, uno dei comuni storici della Romagna, in provincia di Forlì Cesena.

Circondata dalle colline dell’Appennino Tosco-Romagnolo, Modigliana è uno dei maggiori centri di rilievo della Valle del Tramazzo. Pittoresco borgo d’arte e di cultura, Modigliana ha dato i natali a numerosi personaggi illustri. Tra questi il patriota liberale Don Giovanni Verità, carbonaro e seguace di Garibaldi, a cui salvò la vita nel 1849, mentre in ambito artistico si ricorda un altro attivista liberale, Silvestro Lega, maestro della pittura macchiaiola. Così, con Osvaldo Bevilacqua scopriremo la storia, i monumenti e gli angoli più suggestivi del paese.

Accolti dalle note della Banda municipale e accompagnati dai canti di un gruppo folk parteciperemo ad alcune fasi della vendemmia per parlare delle proprietà del pregiato sangiovese prodotto in zona.

Osvaldo farà vivere un’anteprima dei quadri viventi, fedelmente e minuziosamente ispirati alle opere di Silvestro Lega, che tra pochi giorni animeranno la manifestazione Feste dell’800. Visiteremo poi il Museo Storico Risorgimentale ospitato nella casa dove trovò rifugio Giuseppe Garibaldi, conosceremo un artigiano locale, un calzolaio, nel suo laboratorio e parteciperemo a una allegra festa etnica, dove donne provenienti da vari paesi del mondo proporranno i loro costumi e i piatti della propria tradizione gastronomica.

Come sempre, numerosi i consigli sulle offerte turistiche del territorio, come le escursioni in bici o le passeggiate a cavallo, e i suggerimenti enogastronomici, tra prodotti e sapori tipici, come il mandorlato e le preparazioni a base di pasta fresca, cappelletti e tortelli in testa.