Reggio Emilia, incendio in ditta di luminarie: “Chiudete le finestre”

L’incendio in via Monti Urali, a Reggio Emilia, che ha coinvolto ieri la ditta Idolight, che produce luminarie natalizie “è sotto controllo anche se ci sono delle parti del capannone andato a fuoco che risultano ancora incandescenti. Il servizio sanitario sta dirigendosi al polo scolastico per dare alcune indicazioni da rispettare (finestre chiuse, non uscire ecc.)“: lo si legge in una nota pubblicata sul sito del Comune di Reggio Emilia.”Ad ogni modo permane l’indicazione di tenere il più possibile le finestre chiuse, nelle zone della città nelle quali l’odore è rilevante per evitare irritazioni alle vie respiratorie. Arpae sta facendo le analisi dell’aria, per verificare l’eventuale rilascio di aldeidi, idrocarburi e acido cloridrico liberati dalla combustione del Pvc presente in azienda. Non appena vi saranno ulteriori informazioni, vi terremo aggiornati sui canali social istituzionali. Un grazie speciale alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco che hanno lavorato incessantemente per spegnere l’incendio e mettere tutta la zona in sicurezza“, conclude la nota.