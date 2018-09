Ricerca: negli occhi un dispositivo naturale che consente la visione notturna

Secondo una ricerca pubblicata su Neuron, coordinata da Greg Field, dell’Università Duke, gli occhi dei vertebrati, tra cui l’uomo, sono dotati di un dispositivo naturale per la visione notturna, che si troverebbe in alcune cellule della retina.

I ricercatori hanno studiato l’attività elettrica di centinaia di neuroni dei topi, scoprendo 4 tipi di cellule della retina sensibili ai movimenti: destra, sinistra, in alto, in basso. Tali cellule sono in grado di adattarsi a differenti condizioni di luce, e di riprogrammarsi nelle ore notturne per aiutare il cervello a distinguere i movimenti intorno all’organismo. “La retina è in grado di riconoscere singoli fotoni, anche di notte, quando il loro numero è molto limitato“, ha spiegato Greg Field.

Nell’uomo queste cellule rappresentano solo il 4% della retina, ma negli animali può raggiungere anche il 30%.