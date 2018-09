Ricostruzione post sisma, Mazzocca consegna le restanti 10 casetteSae a Montorio al Vomano (Te)

A Montorio al Vomano (Te) in localitàVilla Maggiore, il Sottosegretario Regionale delegato all’UfficioSpeciale per la Ricostruzione post sisma 2016/2017 Mario Mazzocca, ha consegnato ai cittadini le restanti 10 SAE (Soluzioni Abitative inEmergenza).

Ad oggi sono state ordinate n. 331 SAE articolate su 15lotti funzionali individuati su base comunale (10 in provincia diTeramo e 5 in provincia dell’Aquila). La Regione Abruzzo ha finoraconsegnato ai Comuni n. 261 SAE relativamente ai comuni diTorricella Sicura (49 SAE), Colledara (21 SAE), Tossicia (36 SAE),Crognaleto (9 SAE), Cortino (20 SAE), Montorio al Vomano (54 SAE),Rocca Santa Maria (5 SAE), Campli (13 SAE), Valle Castellana (13SAE), Capitignano (18 SAE), Basciano (4 SAE), Montereale (19 SAE).Restano da consegnare 70 SAE così suddivise: • Comune diCrognaleto – 4 SAE in fase di completamento; • Comune di ValleCastellana – 27 in corso di esecuzione; • Comune di CagnanoAmiterno – 12 SAE in corso di esecuzione; • Comune di Campotosto- 14 SAE – esperita gara appalto per urbanizzazioni; • Comune diCampotosto loc. Trasanna – 13 SAE, avviata la proceduraprogettuale.

Il VI lotto (Montorio, di complessive 54 SAE, ècostituito da due insediamenti, capoluogo e Villa Maggiore;quest’ultimo consegnato oggi, il precedente di 44 unità attivo giàda mesi. Il ritardo nella consegna delle SAE ai cittadini (completategià in aprile 2018) è dovuto alla necessità di realizzare icollegamenti alle utenze attraversando la adiacente SS 80 mediantespingitubo sotto la sede stradale (al fine di evitare attraversamentia cielo aperto della strada statale e della condotta adduttrice delgas metano). I detti lavori di sono stati curati dal Comune diMontorio al Vomano e finanziato con fondi COR. Dati generali lottoMontorio: Progetto esecutivo approvato in data 23/08/2017; Importolordo urbanizzazioni: €. 1.296.352,03; Importo lordo fornitura SAE:€. 3.804.837,79.