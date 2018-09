Rinnovabili: Quercus annuncia i primi investimenti nell’eolico in Spagna per 60 milioni di euro

Quercus, un gestore di fondi europei focalizzato su investimenti in infrastrutture rinnovabili, ha reso noto in data odierna il perfezionamento di un accordo per acquisire dal Grupo Enhol quote di controllo in due parchi eolici a Cadice e Malaga in Spagna, per una capacità installata totale di 48 MW. Complessivamente tali investimenti ammontano a oltre 60 milioni di euro e rappresentano un’importante aggiunta alla piattaforma di generazione di energia rinnovabile di Quercus in Europa, a dimostrazione del forte interesse della società nelle infrastrutture rinnovabili in Spagna. Il Grupo Enhol è una società spagnola indipendente leader nel settore delle energie rinnovabili, forte di un’esperienza ultraventennale, e sviluppa attualmente un ampio portafoglio di progetti di energia eolica in Spagna e altri Paesi per oltre 800 MW.

Diego Biasi, Amministratore Delegato di Quercus, commenta: “Queste due operazioni danno il via alla nostra presenza in Spagna, un mercato che a nostro giudizio offre opportunità interessanti per i nostri investitori. Puntiamo a espanderci nel Paese mediante ulteriori acquisizioni di capacità eolica e fotovoltaica e stiamo valutando anche nuove opportunità in altri Paesi europei con il fondo di investimento Quercus European Renewables: l’obiettivo è creare un ampio portafoglio di asset energetici al fine di garantire la diversificazione su più tecnologie di generazione e mercati dell’energia elettrica, così da ottenere rendimenti sicuri e stabili per i nostri investitori.

Il commento di Diego Oliver e Gonzalo Oliver, Amministratori Delegati di Grupo Enhol: “Quest’operazione rappresenta una vendita strategica di asset da parte del Grupo Enhol e consentirà alla società di continuare a crescere e realizzare nuovi impianti eolici nella regione di