E’ diventato il sogno proibito di molti italiani: uscire dall’euro per sfuggire all’impoverimento di questi ultimi anni. Ma è davvero possibile un ritorno alla lira? E a quali costi? Il giornalista Sergio Rizzo, ospite di Corrado Augias nella puntata di Quante Storie in onda lunedì 24 settembre alle 12.45 su Rai3, disegna uno scenario fantapolitico nel quale l’avversione alla moneta unica, e più in generale all’Europa, diventa la causa scatenante di una distopia senza ritorno.