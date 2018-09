A Mentana di Roma, in via Fonte Lettiga, un cane da caccia è precipitato in un pozzo romano profondo circa 15 metri: sul posto due squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma e della sede di Montelibretti con il supporto del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) che hanno provveduto al salvataggio e al recupero dell’animale. Il cane, in buone condizioni, è stato riconsegnato al suo padrone.