Roma: furti di cavalli, “preoccupante escalation”

“Siamo molto preoccupati per il destino di alcuni cavalli e altri capi di bestiame, rubati sistematicamente in questi mesi in diversi allevamenti e proprietà a nord della Capitale, in ultimo a Bracciano dove nelle scorse ore sarebbero stati prelevati e portati via tre cavalli. Una notizia – quella appresa dalla stampa – dai contorni ambigui e allarmanti: non vorremmo, infatti, che dietro questi furti ci fosse la mano pesante della criminalità organizzata e la destinazione di questi animali fosse quella dei macelli clandestini e irregolari. Siamo di fronte a una realtà da debellare poiché, oltre ad alimentare il mercato illegale, tira in ballo il maltrattamento degli animali e la salute dei cittadini. Siamo sicuri che forze dell’ordine e istituzioni competenti si attiveranno sulla vicenda e consegneranno alla giustizia gli autori di questi scellerati furti. Al contempo, sollecitiamo l’implementazione dei controlli e del monitoraggio nei territori più a rischio”: così, in una nota, il segratario nazionale di Rivoluzione Animalista, Gabriella Caramanica.