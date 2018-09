Roma: il pianista prodigio Yojo Christen in concerto per Jane Goodall

Sabato 29 settembre il pianista prodigio Yojo Christen sarà straordinariamente a Roma – al Castello San Giorgio di Maccarese – per il concerto del ventennale del Jane Goodall Institute Italia. Il giovane musicista e compositore eseguirà una serie di brani in omaggio a Jane Goodall.

Yojo Christen è nato nel 1996 e ha iniziato a familiarizzare con il pianoforte all’età di quattro anni. Considerato il bambino prodigio del piano, a otto anni ha cominciato a esibirsi nei primi concerti, eseguendo brani del repertorio classico e romantico insieme alle sue prime composizioni. Nel 2010, a quattordici anni, ha intrapreso un tour di grande successo nelle principali città del Giappone, mentre l’anno successivo ha pubblicato il suo primo CD, “Yojo, 15”, che ha ricevuto una straordinaria accoglienza da parte della critica. Oggi è uno dei pianisti più acclamati in Germania e all’estero, apprezzato per le sue qualità virtuosistiche e per la capacità di rendere le sfumature più profonde e spirituali delle opere.

Il Jane Goodall Institute Italia è un’organizzazione di protezione ambientale riconosciuta dal ministero dell’Ambiente, impegnata in Italia e in Africa in progetti di sviluppo e di tutela della natura, degli animali e degli esseri umani. Quest’anno l’Istituto compie vent’anni: è nato nel 1998 per iniziativa della biologa e ambientalista Daniela De Donno e fa parte della rete fondata dalla celebre etologa inglese Jane Goodall, che con i suoi studi pionieristici sugli scimpanzé ha cambiato il modo di intendere il nostro rapporto con il mondo animale.

L’appuntamento è alle ore 18.30 al Castello San Giorgio, in Viale Maria 3 – 00057 Maccarese (Fiumicino, Roma). Il concerto inizierà alle 19.30. L’ingresso al pubblico è libero.