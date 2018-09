Salerno: cade in fossato mentre taglia boscaglia, morto 47enne

Un uomo è morto ad Acerno (Salerno) mentre era impegnato nel taglio autorizzato della boscaglia: il 47enne è deceduto per le ferite riportate alla testa a seguito della caduta in un fossato.

I Carabinieri della stazione di Acerno non escludono che l’uomo possa essere stato colpito accidentalmente da un tronco d’albero.