Salone Nautico di Genova: il 21 settembre il WWF presenta i risultati del tour estivo “spiagge plastic free”

Venerdì 21 settembre alle ore 12.00 presso il Teatro del Mare del Salone Nautico, Genova il WWF presenterà i dati conclusivi del Tour nazionale “SPIAGGE ‘PLASTIC-FREE”, la maratona di pulizia che ha coinvolto per tutta l’estate partner di alto profilo scientifico e tecnico, centinaia di volontari e cittadini uniti tutti dallo stesso obiettivo: liberare alcune delle più belle spiagge italiane dall’invasione silenziosa della plastica che rappresenta il 95% dei rifiuti del mare.

Nel corso dell’iniziativa la Presidente del WWF Italia Donatella Bianchi illustrerà i dati sugli effetti dell’inquinamento da plastica per le specie marine del Mediterraneo ed i risultati del monitoraggio effettuato nel corso del Tour estivo di pulizia dei litorali che ha toccato oltre 20 chilometri di coste italiane.

Nell’evento verranno illustrate alcune novità che riguardano la Campagna Plastic Free per il 2019, tra cui quelle rivolte alla pulizia dei fondali grazie al sostegno di una nuova realtà di volontariato, il gruppo specializzato WWF S.U.B. (Save Underwater Biodiversity): verranno presentati i risultati di alcuni degli interventi di recupero di reti abbandonate svolti in collaborazione e supporto della Guardia Costiera. Al Salone Nautico il WWF divulgherà anche un’inedita ROSA DEI VENTI per il DIPORTO ‘PLASTIC FREE, otto Eco-consigli per orientarsi durante la navigazione e l’ormeggio nella limitazione dell’usa e getta. Sul palco, insieme a Donatella Bianchi, interverranno Leonardo D’Imporzano, subacqueo e divulgatore scientifico, e Nicolò Carnimeo, scrittore e testimonial della Campagna #GenerAzionemare del WWF.