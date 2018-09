Salute, oasi online allena-cervello: solo il 37% degli italiani fa esercizi ad hoc

Stanchi e stressati, abituate a correre per assolvere i mille impegni quotidiani? La soluzione potrebbe essere la mindfulness: secondo uno studio dell’Università di Waterloo, in meno di mezz’ora riattiva il cervello e l’energia. Secondo un recente sondaggio di Swg per Novartis, però, solo il 37% degli italiani si dedica a esercizi che aiutano a mantenere allenate le funzioni cerebrali, mentre il 70% ignora che le tecniche di rilassamento come la mindfulness possano essere utili a preservare le capacità cognitive.

L’ultima novità arriva su Brainzone.it, la piattaforma web di Novartis dedicata alla sensibilizzazione sull’importanza della cura del cervello e sulle patologie neurologiche, giunta quest’anno alla sua quarta edizione. Brainzone.it lancia il progetto ‘Brain Wellness’, l’oasi online per allenare e rilassare il cervello. Con gli audio tool per il rilassamento guidato, indicati per chi è in continuo movimento, sarà possibile favorire il rilassamento mentale, semplicemente indossando un paio di cuffiette.

Un’altra grande novità è la sezione ‘Brain Challenge’, il test per tenere in allenamento il cervello. Sei Brainiac, Brain Lover o Brain to be trained? Con questo test di auto-assessment sarà possibile verificare quanto ciascuno di noi si prende cura della propria materia grigia, ricevendo anche consigli di neuro empowerment personalizzati. Tutto ciò sarà disponibile in una nuova sezione del sito ricca di quiz che stimoleranno le abilità di analisi e deduzione con rompicapi irresistibili, dilemmi logici, schemi e strutture da decifrare.

“Le buone capacità mentali possono essere mantenute o migliorate grazie alla cura e all’esercizio della mente – assicura Nicola De Pisapia, ricercatore al Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive all’Università di Trento e tra i fondatori di Neocogita – Numerose sono le attività che possiamo fare per prenderci cura del nostro cervello e del suo buon funzionamento: imparare a conoscere quello che ci fa bene e avere a disposizione gli strumenti giusti è fondamentale per permetterci di dare il meglio di noi stessi e di preservare un organo così importante”.