Salute, il Ministro Grillo: “Basta con il numero chiuso per Medicina”

In riferimento al numero chiuso per l’ingresso nelle Facoltà di Medicina, il Ministro della Salute, Giulia Grillo, ha dichiarato: “Come e’ concepita oggi la norma non e’ meritocratica. Va rivista la modalita’ di selezione“, ha spiegato in una intervista al Messaggero. “Perseguiremo un modello di meritocrazia, democratico e aperto. Ci si potrebbe ispirare a quello francese dove non c’è il numero chiuso all’inizio, con libero accesso al primo anno, e poi una selezione molto serrata per verificare chi e’ in grado di andare avanti. Ci sono pro e contro ma e’ meglio del sistema attuale“.