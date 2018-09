Salute & Tecnologia: sviluppato cerotto hi-tech che fa “parlare” la pelle

L’Istituto nazionale Ulsan di scienza e tecnologia in Corea del Sud ha sviluppato un cerotto hi-tech che fa “parlare” la pelle: è stato realizzato per aiutare persone con problemi all’udito.

La ricerca, i cui risultati sono stati pubblicati su Science Advances ha consentito di realizzare una nanomembrana praticamente invisibile che può essere attaccata su qualsiasi superficie e produrre suoni. Il materiale è flessibile, superleggero, molto adesivo e anche in grado di condurre l’elettricità.

I ricercatori hanno anche sviluppato un altro dispositivo simile che funziona come microfono: si attacca sul collo e può rilevare le vibrazioni delle corde vocali, consentendo di aiutare le persone che hanno difficoltà nel parlare.