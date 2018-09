San Rossore 1938: il 12 settembre una giornata di eventi a Pisa

Mercoledì 12 settembre a Pisa è una giornata di eventi nell’ambito di “San Rossore 1938”.

Alle 17.30 al Giardino Scotto (Sotterraneo del Bastione Sangallo, Lungarno Fibonacci, 2) si inaugura la mostra “Ebrei in Toscana XX-XXI Secolo”, a cura di ISTORECO. Alle 18.30, nello stesso luogo, si svolgerà la presentazione del libro “San Rossore 5 settembre 1938. Il seme cattivo delle leggi razziali in Italia” a cura di Mafalda Toniazzi (Pisa University Press, 2018). Presenta il Paolo Pezzino, presidente Istituto Nazionale “Ferruccio Parri” – Rete degli Istituti Storici per la Resistenza e per l’Età Contemporanea.

Alle 20.30 al Cinema Arsenale (Vicolo Scaramucci, Pisa) parte il ciclo film e presentazioni “Italia anno 5779” con i saluti e gli interventi di Paolo Mancarella, rettore Università di Pisa, Alessandra Veronese, direttore del Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici, e i professori dell’Ateneo pisano Michele Battini, Fabrizio Franceschini, Sandra Lischi. Alle 22 la serata si concluderà con la proiezione del film “La lunga notte del 43” di Florestano Vancini (1960), da Una notte del ’43 di Giorgio Bassani.

Il 5 settembre del 1938, nella tenuta di San Rossore a Pisa, il re Vittorio Emanuele III appose la firma al primo provvedimento in difesa della razza: il “Regio decreto n. 1381 – Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri”. Iniziò con questo atto la discriminazione delle persone di razza ebraica da parte dello Stato italiano, che nel giro di qualche anno portò alla persecuzione, alla deportazione e allo sterminio di quasi 8.000 ebrei (ai quali vanno aggiunti circa 2.000 deportati dai possedimenti), dei quali solo 826 riuscirono a sopravvivere. Le università italiane furono coinvolte e, spesso, complici di questo processo. Solo nell’Ateneo di Pisa furono espulsi venti docenti e quasi trecento studenti e fu impedita l’iscrizione degli studenti ebrei negli anni successivi al 1938.