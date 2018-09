“Io i miei figli li ho vaccinati“: lo ha dichiarato il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ai microfoni di “Circo Massimo” su Radio Capital. “La legge Lorenzin e’ in vigore, aspettiamo che il Parlamento decida sugli emendamenti che dovranno essere votati, dopo ci si adeguera’ alla legge. Il mio orientamento? Io non faccio il ministro della Salute, faccio il papa’ e come tale ho totale rispetto della legge“.