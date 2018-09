Sardegna: corallaro scomparso ad Alghero, riprese le ricerche

Riprese le ricerche di Dino Robotti, corallaro 38enne di Alghero disperso da due giorni dopo un’immersione per una battuta di pesca al corallo nelle acque di fronte a Capo Caccia, ad una profondità di oltre un centinaio di metri. Sono in arrivo ad Alghero attrezzature speciali per i Vigili del Fuoco, che insieme alla Capitaneria di Porto, stanno setacciando una porzione di mare diventata ormai molto vasta.

Numerose le variabili da considerare: dalle correnti alla profondità (le correnti potrebbero aver trasportato il corpo lontano dal punto di immersione a profondità che in quel tratto di mare sfiorano i 150 metri).