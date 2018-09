Sardegna, malore mentre fa il bagno: muore turista lombarda

Tragedia questa mattina a Villasimius, dove una turista lombarda di 80 anni ha accusato un malore mentre faceva il bagno ed è morta. L’anziana, residente in provincia dei Bergamo, si trovava in acqua nella spiaggia di Campus quando improvvisamente si e’ sentita male.

Alcuni bagnanti l’hanno vista in difficolta’, vicino agli scogli, e hanno subito chiamato il 118. Sul posto insieme ai medici del 118 sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto. Nonostante i tentativi dei medici, per la donna non c’era piu’ nulla da fare. Dagli accertamenti sarebbe morta a seguito di un malore, probabilmente un infarto.