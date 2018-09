Scienza: Piero Angela e Samantha Cristoforetti al Cicap Fest

Scienza, mistero, magia e altro ancora per la seconda giornata, la più intensa, del Cicap Fest, il Festival della Scienza e della curiosità che si è aperto oggi venerdì 14 settembre, a Padova e si concluderà domenica 16: una ricchissima kermesse che avrà come filo conduttore ‘Scienza, verità e bugie della vita quotidiana‘.

Promosso dal Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze, che a Padova ha la sua sede storica, in collaborazione con il Comune di Padova e l’Università degli Studi di Padova, con il patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Padova e dell’Istituto Superiore della Sanità, il riconoscimento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, come evento formativo, con Partner Istituzionali come Istituto Mario Negri, Fondazione Umberto Veronesi, Fondazione Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, Orto botanico di Padova e il Musme, Museo di storia della medicina, la Fondazione Antonveneta come Partner, Coop Alleanza 3.0 e di India come Sponsor, e con la Media partnership de ilmattino, Focus, Il Bo Live, PLaNCK! e Radio Padova.

Domani alle 12, nell’Aula magna di Palazzo Bo – e in collegamento video all’Auditorium e al Teatro dell’Orto botanico – Piero Angela ripercorrerà, quaranta anni dopo, il suo Viaggio nel mondo del paranormale, la prima indagine scientifica su questi fenomeni mai condotta in Italia – e da poco ripubblicata, in un’edizione aggiornata, dal Cicap.

La giornata si concluderà con Samantha Cristoforetti e Piero Angela ospiti d’onore del CICAP Fest: alle 21 al Teatro Verdi, con la conduzione di Pif, il padre della divulgazione scientifica in Italia dialogherà con la prima astronauta italiana a viaggiare nello spazio.