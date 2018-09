Seconda giornata Coppa del Mondo di Sci d’erba a Santa Caterina Valfurva

L’azzurro Lorenzo Gritti domina anche oggi la pista “Cevedale” di Santa Caterina Valfurva e chiude in bellezza la Coppa del Mondo di sci d’erba in Valtellina, evento organizzato in collaborazione con Cancro Primo Aiuto ONLUS e il contributo di Regione Lombardia, Autotorino ed Emme Esse MS.

Dopo il successo di ieri Gritti ha calato il bis anche oggi nello slalom sprint. Secondo, con 10 centesimi di distacco, l’austriaco Hannes Angerer. Terzo posto per il ceco Martin Bartak, con un distacco dall’azzurro di 22 centesimi. Sesta piazza per il leader di coppa del mondo Edoardo Frau.

In campo femminile tris austriaco: Kristin Hetfleisch e Lisa Wusits sono prime a pari merito. Terza la connazionale Jacquelin Garlach. Per i colori azzurri miglior performance per Antonella Manzoni che termina al quinto posto. Sesta Margherita Mazzoncini, settima Ambra Gasperi e decimo posto per Federica Milesi.

Ma è già tempo di bilanci per la località turistica dell’Alta Valtellina. I commenti.

Omar Galli (Cancro Primo Aiuto ONLUS)

“Come sempre a Santa Caterina Valfurva l’organizzazione è stata all’altezza dell’evento. Grazie al comitato organizzatore, ai volontari e a tutti coloro che hanno contribuito a portare la Coppa del Mondo in Valtellina, ancora una volta legata alla solidarietà che guida ogni nostra attività”.

Alvaro Pedranzini (Comitato organizzatore)

“Nonostante il tempo non ci abbia aiutati siamo soddisfatti per la riuscita della manifestazione. Felici anche per il riscontro mediatico ottenuto, nonostante fosse già la terza edizione della Coppa del mondo di Sci d’erba a Santa Caterina Valfurva. Senza dubbio un contributo importante per dare risalto alla nostra stazione turistica. Anche per questo dobbiamo ringraziare Cancro Primo Aiuto ONLUS, Regione Lombardia, Autotorino ed Emme Esse MS”.

Classifica femminile

1 HETFLEISCH Kristin AUT

1 WUSITS Lisa AUT

3 GERLACH Jacqueline AUT

4 VESELA Alena CZE

5 MANZONI Antonella ITA

6 MAZZONCINI Margherita ITA

7 GASPERI Ambra ITA

8 FERRIGHETTO Monica ITA

9 HIRSCHHOFER Ingrid AUT

10 MILESI Federica ITA

Classifica maschile

1 GRITTI Lorenzo ITA

2 ANGERER Hannes AUT

3 BARTAK Martin CZE

4 HUEPPI Mirko SUI

5 KNAPP Marcel GER

6 FRAU Edoardo ITA

7 PORTMANN Stefan SUI

8 GUERINI Pietro ITA

9 POSCH Sascha AUT

10 GSCHWANDTNER Philipp AUT