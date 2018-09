Caserta, “degrado strutturale allarmante”: sequestrato a Capua il Ponte Nuovo sul Volturno

Sequestrato dai carabinieri il Ponte Nuovo sul Volturno, a Capua (Caserta), già interdetto alle automobili da inizio settembre: è stato riscontrato un degrado strutturale “particolarmente grave e allarmante“: il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura diretta da Maria Antonietta Troncone, che ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per omissione dei lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina.

Determinante è stata la verifica statica e sismica del Ponte Nuovo eseguita dai consulenti della Procura di Santa Maria Capua Vetere, che hanno riscontrato un degrado della struttura “particolarmente grave e allarmante“, con “un diffuso e consistente grado di ossidazione delle armature presenti sia nelle travi longitudinali che in quelle trasversali costituenti il graticcio. In molti casi le armature presentano un grado di ossidazione talmente elevato da risultare ormai assenti. Tale fenomeno interessa sia le armature longitudinali che quelle trasversali“.

Già nel 2008, ricorda la Procura, “a seguito di un sopralluogo effettuato dall’Ufficio Tecnico del Comune di Capua è stato riscontrato un grave deterioramento strutturale della spalla del Ponte lato sud, tale da richiedere un tempestivo accertamento delle condizioni statiche del Ponte Nuovo sul Volturno“.