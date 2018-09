Serbia, malore per un passeggero: atterraggio d’emergenza a Belgrado

Un Boeing 737-800 della compagnia Transavia Airlines in volo da Salonicco (Grecia) ad Amsterdam (Olanda) ha effettuato nel primo pomeriggio un atterraggio di emergenza all’aeroporto Nikola Tesla di Belgrado a causa di un malore accusato da un passeggero.

Da quanto riferito dai media, l’atterraggio è avvenuto in condizioni di sicurezza e non vi è stata alcuna conseguenza per i 199 passeggeri a bordo e i sei membri dell’equipaggio. Sono in corso gli accertamenti medici per valutare la possibilita’ che il passeggero possa o meno proseguire il volo.