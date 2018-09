Terremoto, il ministro Toninelli sul Sisma Bonus: “è stata una buona idea ma stava morendo, dobbiamo rilanciarlo”

Il sisma bonus è stata “una buona idea”, ma è finito su un binario morto e “stava morendo”, perché spesso le famiglie interessate sono scoraggiate dai costi per gli ingegneri che devono occuparsi della classificazione sismica delle abitazioni. Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, rilancia il bonus durante la presentazione della giornata per la prevenzione sismica, che si terrà il prossimo 30 settembre. Il ministro ha ricordato che il sisma bonus prevede una detrazione che può andare dal 50% all’85% dei costi sostenuti per l’adeguamento sismico, con un tetto massimo per le spese di 96mila euro. Se si ipotizzano lavori per 80mila euro, si genera un credito di impostadi 68mila euro, ed il contribuente può scegliere di pagare l’intero importo di 80mila euro ed ottenere il credito d’imposta di 68mila euro ripartito in 5 anni (cioé 13.600 euro l’anno). In alternativa, il contribuente può pagare l’importo di 12mila euro e contestualmente cedere all’impresa il credito d’imposta di 68mila euro.

“Non ho timore a dire che il sisma bonus era una buona idea del passato, finita però su un binario morto”, ha spiegato Toninelli, spiegando che l’intenzione dell’esecutivo è cercare di rendere detraibili anche i costi che si devono sostenere per la classificazione sismica operata dagli ingegneri. “La scadenza del bonus è al 2021, e vogliamo estenderla – ha detto Toninelli – ma si è già perso un anno e mezzo, non vogliamo che si perda altro tempo”.Per quanto riguarda la Giornata nazionale della prevenzione sismica, essa si terrà in 500 piazze, per sensibilizzare i cittadini con iniziative promosse da Fondazione Inarcassa, Consiglio nazionale degli Ingegneri, Consiglio degli Architetti. Verrà promosso, in particolare, il programma di prevenzione attiva ‘Diamoci una Scossa’, che permette di prenotare una visita tecnico-informativa per novembre, mese di prevenzione sismica: migliaia di professionisti ed esperti saranno disponibili per fornire, senza costi per i cittadini, i principali elementi di conoscenza da cui partire.