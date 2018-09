Smog, Emilia Romagna: 4 milioni per “rottamare” i veicoli diesel fino all’Euro 4

Quattro milioni per “rottamare” i veicoli commerciali diesel fino all’Euro 4 di micro, piccole e medie imprese dell’Emilia-Romagna. E’ la somma stanziata dalla Regione per incentivare il rinnovo dei mezzi in circolazione: in arrivo a ottobre, con un bando, un eco-bonus da 4 a 10mila euro per l’acquisto di veicoli nuovi a minore impatto ambientale Euro 6: ibridi benzina-gpl, benzina-metano e benzina-elettrici fino a 12 tonnellate (categorie N1 e N2). Ammessa la formula del leasing con “obbligo del riscatto” e la possibilita’ di due indennizzi per due rottamazioni.

“Il trasporto di merci e’ tra le fonti principali di polveri sottili”, ricorda l’assessore regionale all’Ambiente, Paola Gazzolo. L’eco-bonus si aggiunge ai contributi per il bollo di auto ibride e ad altre misure anti-Smog. Sono 60 milioni, di cui 27 da fondi Ue (Por-Fesr), le risorse per il trasporto sostenibile in Emilia-Romagna. Tra le azioni principali, l’introduzione graduale di 600 bus a basso impatto e il biglietto integrato treno+bus.