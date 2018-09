Smog Lombardia: ok del Consiglio al tavolo per la deroga al diesel

Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato con voto segreto una mozione della Lega che impegna la giunta a sviluppare “tempestivamente”, nell’ambito dell’attuazione dell’aggiornamento del Pria, la possibilità di introdurre “modalità idonee su scala regionale ad individuare i veicoli a bassa percorrenza a cui applicare le esclusioni dalle limitazioni della circolazione” – previste dal primo ottobre per i diesel euro 3 – e costituire entro 30 giorni un tavolo di lavoro “al fine di predisporre proposte operative finalizzate all’individuazione delle modalità di controllo e dei reali valori di percorrenza”.

Stralciata, invece, la richiesta di escludere dai provvedimenti limitativi della circolazione i mezzi con meno di 5mila km percorsi all’anno nell’ultima revisione, contenuta nella versione iniziale del testo. “Ho richiesto proposte di modifiche che sono state approvate dall’aula che ribadiscono i contenuti del Pria, sollecitando l’uso tecnologie che effettuino il monitoraggio non teorico ma reale per calcolare le emissioni” ha sottolineato l’assessore regionale all’Ambiente Raffaele Cattaneo.

Nella mozione è stata inserita inoltre la richiesta al Governo di prevedere “risorse adeguate e integrative” a quelle che stanzierà la Regione Lombardia nella prossima sessione di bilancio, “nonché ulteriori misure idonee per favorire la rottamazione e sostituzione di veicoli sottoposti a limitazione di circolazione e favorire la diffusione di veicoli elettrici, ibridi, o comunque a più ridotto impatto ambientale, anche attraverso misure che permettano di prolungare la vita dei veicoli esistenti“. “Per mettere in campo un sistema di incentivi realmente significativi abbiamo bisogno di 100 milioni di euro all’anno che ovviamente non sono reperibili dal solo bilancio regionale” ha precisato Cattaneo. Inoltre è stato ribadito l’invito all’aumento di offerta di trasporto pubblico locale.