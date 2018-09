Smog Piemonte, la Regione approva l’ordinanza: al bando gli Euro 0

La Regione Piemonte ha approvato oggi l’ordinanza tipo per le misure antismog. Il provvedimento riguarda i Comuni della Città Metropolitana di Torino e tutti quegli altri con oltre 20 mila abitanti che negli ultimi 3 anni hanno registrato sforamenti di uno o più valori limite del Pm10 e del biossido d’azoto.

Fermati per tutto l’anno e 24 ore su 24 i veicoli euro 0, con qualsiasi tipo di motorizzazione, mentre pesanti restrizioni riguardano gli euro 1 e 2 diesel che dovranno fermarsi dalle 8 alle 18,30 di tutti i giorni dell’anno. Per gli Euro 3, il blocco, nella stessa fascia oraria, resterà in vigore fino al 31 marzo e nei soli giorni feriali.

Le misure si inaspriranno dall’1 ottobre 2019, quando entrerà in vigore lo stop totale per i diesel euro 1, mentre un anno dopo toccherà anche gli euro 2 diesel e gli euro 4 diesel dovranno restare fermi per dieci ore in autunno-inverno.