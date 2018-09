Smog, Verona: dal 1° ottobre scatta il blocco per i veicoli Euro 3 diesel

Divieto di circolazione, dal 1° ottobre, su tutto il territorio comunale di Verona, per i veicoli euro 3 alimentati a diesel: la limitazione del traffico sarà in vigore dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, senza finestre intermedie, fino al 31 marzo 2019. La disposizione si aggiunge al blocco, già in vigore dagli anni scorsi, dei mezzi euro 0-1-2 diesel; euro 0-1 benzina; motocicli con certificato di circolazione rilasciato prima del 1° gennaio 2000.

Potranno sempre circolare le auto a metano, gpl, elettriche, ibride e quelle a benzina sopra euro 2; anche per il car-pooling, ossia 3 persone a bordo per le macchine più grandi e 2 per le biposto, non ci saranno limitazioni.

Sono previste deroghe per coloro che hanno un Isee pari o inferiore a 16.700 euro (certificazione da tenere sempre in macchina), per le persone con più di 70 anni, i portatori di handicap, per quanti non possono recarsi a lavoro con mezzi pubblici e per i veicoli che fanno il tragitto casa-fermata del trasporto pubblico. L’ordinanza prevede anche altre misure di contenimento dell’inquinamento, come la limitazione della temperatura in casa e in ufficio ad un massimo di 19 gradi e negli stabilimenti industriali di 17 gradi.