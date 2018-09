Incidente nella Solfatara di Pozzuoli: nominati 7 “super periti”

Nell’ambito delle indagini sulla tragedia della Solfatara di Pozzuoli verificatasi lo scorso 12 settembre (in cui persero la vita 3 turisti), il Gip di Napoli ha nominato 7 “super periti”, che prenderanno parte (venerdì l’assegnazione dell’incarico) all’incidente probatorio chiesto lo scorso 30 luglio dai pm di Napoli titolari del fascicolo Anna Frasca e Giuliana Giuliano: lo ha reso noto l’avvocato Alberto Berardi, del Foro di Padova, che assiste i familiari delle vittime con l’avvocato Vincenzo Cortellessa e lo Studio 3A.

Lo scorso anno morirono asfissiati dai gas il piccolo Lorenzo Carrer, il padre Massimiliano, e la madre Tiziana Zaramella. Sopravvissuto solo il figlio più piccolo della coppia, che oggi ha 9 anni e vive con la zia.

Del collegio peritale faranno parte il prof. Giovanni Battista Crosta, direttore della Sezione di Scienze Geologiche e Geotecniche del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente, del Territorio e della Terra dell’Universita’ di Milano Bicocca; il prof. Orlando Vaselli, docente in Geochimica e Vulcanologia, direttore di Scienze della Terra all’Universita’ di Firenze; il prof. Giuseppe Tito Aronica, docente in Ingegneria Idraulica all’Universita’ di Messina; il prof. Claudio Giulio Di Prisco, docente in Geotecnica al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di Milano; il prof. Angelo Baggiani, docente in Igiene generale e applicata al Dipartimento di Ricerca Transnazionale NTMC, all’Universita’ di Pisa; il geofisico Giuseppe Marino, esperto nello specifico settore dell’Idrogeologia; l’ing. Maurizio D’Amico, con specifica competenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.