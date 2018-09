Spazio: insediato a Palazzo Chigi il Comitato interministeriale

Ieri pomeriggio, nella Sala Verde di Palazzo Chigi, si è svolta la prima riunione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo Spazio e all’aerospazio, cui partecipano 12 Ministri e il Presidente della Conferenza dei presidenti delle Regioni.

Nel corso della riunione è stato approvato il regolamento interno del Comitato; si è condivisa l’opportunita’ di costituire una Struttura di coordinamento per le politiche relative allo Spazio, all’aerospazio e ai correlati servizi applicativi, che fungera’ da organo collegiale per le istruttorie e organo di coordinamento dell’attuazione delle decisioni assunte in seno al Comitato stesso e, infine, si e’ condivisa la necessita’ di definire al piu’ presto gli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale e le priorita’ su cui il Paese gravitera’ per sostenere la ricerca, l’innovazione tecnologica e la competitivita’ del settore produttivo nazionale.

Il Comitato – in attuazione della Legge 11 gennaio 2018, n.7 che lo istituisce e riordina la governance delle politiche spaziali nazionali – si riunisce sotto l’alta direzione del presidente del Consiglio dei ministri, cui è attribuita la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche dei ministeri relative ai programmi spaziali. La riunione è stata presieduta dal Sottosegretario Giancarlo Giorgetti, a cui il presidente Conte ha delegato le funzioni relative al coordinamento delle politiche relative ai programmi spaziali e aerospaziale.