Spazio: operativo il Comitato interministeriale

Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche spaziali e aerospaziali, ha reso noto oggi che è operativo il Comitato Interministeriale per lo Spazio presso la Presidenza del Consiglio.

I primi dossier sul tavolo saranno i nuovi satelliti Cosmo SkyMed e il programma di cooperazione con la Cina.

“Lo Spazio e’ strumento essenziale per raggiungere obiettivi politici, economici e sociali. Il Comitato interministeriale che presiedo ha il compito di assumere decisioni ascoltando le esigenze del tessuto territoriale ed economico. Bisogna creare una squadra coesa che lavori a favore del Paese, esaltando i benefici sociali che le tecnologie spaziali possono offrire al cittadino. L’Italia deve essere il cuore pulsante di accordi di cooperazione. La capacita’ e la tecnologia italiana dovranno, inoltre, essere applicati per migliorare la vita dei cittadini e il sostegno alla ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie per la produzione dei prodotti Made in Italy che massimizzino il ritorno economico“, ha spiegato Giorgetti.