Spazio: l’ESA celebra l’astronauta Parmitano con una gigantografia della Sicilia

L’Agenzia Spaziale Europa ha donato una gigantografia della Sicilia ripresa dallo spazio, dalla Stazione Spaziale Internazionale all’astronauta Luca Parmitano nel giorno del suo 38° compleanno: la consegna è avvenuta oggi nel corso della cerimonia a Esa-Esrin di Frascati in cui è stato svelato il logo ed il nome della sua prossima missione Beyond, “Oltre” in italiano, che Parmitano porterà in orbita a meglio 2019.

A consegnare la gigantografia sono stati il Dg Esa Johanne Wierner e Joseph Aschbacher, responsabile dei programmi di Osservazione della Terra e direttore di Esrin, il centro spaziale europeo di Esa in Italia che festeggia proprio oggi i suoi 50 anni.