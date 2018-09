Spazio: startup giapponese invierà rover sulla Luna tramite SpaceX

La startup giapponese Ispace Inc progetta di lanciare un modulo lunare privo di equipaggio e due rover sulla Luna entro il 2021, affidandosi, per il trasporto, a un razzo vettore Falcon 9 di SpaceX.

L’operazione prevede il collaudo delle tecnologie necessarie all’immissione del modulo nell’orbita lunare entro la metà del 2020, e il lancio della missione l’anno successivo.

I due rover, del peso di 10 kg ciascuno, dovrebbero esplorare la superficie del satellite per due settimane.