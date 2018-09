Spazio, Giorgetti: “Verso l’autonomia strategica”

Gettare le basi per un’autonomia strategica dei servizi di lancio dello Spazio europeo: e’ questo uno degli obiettivi dell’Italia in vista della prossima riunione dei vertici dello Spazio europeo, prevista il 25 ottobre a Madrid: lo ha detto oggi a Frascati (Roma) Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche spaziali e aerospaziali e presidente del Comitato Interministeriale per lo Spazio presso la Presidenza del Consiglio.

Intervenendo alla cerimonia per i 50 anni del centro dell’Agenzia Spaziale Europa (Esa) in Italia, l’Esrin, Giorgetti ha rilevato che “uno dei principali obiettivi del comitato, e quindi del governo, e’ massimizzare impiego delle infrastrutture spaziali tese a sostenere le richieste degli utenti, in particolare nei settori dell’osservazione della Terra”.