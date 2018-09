Spazio: lunedì alla Farnesina la nuova governance

Lunedì 17 settembre 2018, alle ore 10.00, si terrà alla Farnesina l’evento “L’Italia dello spazio”, volto ad illustrare al Corpo diplomatico, alle imprese e agli enti di ricerca la nuova governance in materia di spazio introdotta dalla legge n. 7/2018, entrata in vigore il 25 febbraio scorso, che istituisce un apposito Comitato interministeriale, sotto la direzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presieduto dall’On. Giancarlo Giorgetti.

Alla sessione di apertura interverranno la Vice Ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Emanuela del Re, il Sottosegretario del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Lorenzo Fioramonti, il Sottosegretario del Ministero della Difesa, Raffaele Volpi, il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) Roberto Battiston e il Deputato al Parlamento Europeo e Relatore del Regolamento UE di riforma del settore spazio, Massimiliano Salini

A seguire sarà trasmesso un videomessaggio di saluto di Samantha Cristoforetti. L’evento si concludera’ alle 11.45 con gli interventi del Sottosegretario di Stato del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Manlio Di Stefano, dell’Amministratore Delegato di Leonardo SpA, Alessandro Profumo e del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali, Giancarlo Giorgetti.

Modererà il Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese della Farnesina, Vincenzo De Luca. I giornalisti e i cine-foto-operatori interessati sono pregati di accreditarsi inviando una e-mail al Servizio per la Stampa e la Comunicazione Istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale all’indirizzo accreditamentostampa@esteri.it, (tel. 06/3691.3432-8573-8210), allegando lettera della testata di appartenenza (o tessera dell’ordine dei giornalisti) e per i rappresentanti degli organi di stampa stranieri, Nota Verbale rilasciata dall’Ambasciata a Roma del Paese dell’organo di stampa rappresentato. I tesserini di accreditamento dovranno essere ritirati personalmente presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ingresso centrale, lato sinistro, dalle ore 9.30.